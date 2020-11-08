Названы причины блокировки карты за небольшой перевод

По словам специалиста, заблокировать карту могут сотрудники банка ввиду осуществления сомнительной операции, в число которых относится и банковский перевод с карты на карту.

Также заблокировать карту могут и при фиксировании подозрительной активности. Ею можно считать совершение множества различных операций за непродолжительный отрезок времени, а также поступление большого количества платежей за короткий период.

Ограничить использование карты могут и при ведении предпринимательской деятельности. ”Если вы физическое лицо, то по закону не можете вести бизнес. Для этого нужна регистрация юридического лица или ИП, поэтому перевод с назначением платежа "покупка чего-либо", скорее всего, послужит причиной блокировки карты”, — поделился Рогачевский.

Помимо прочего причинами блокировки карты были названы задолженности, а также ошибки системы безопасности банка.