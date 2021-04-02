Названы причины болей в голове весной

Врач отметила, что нескольким ранее начались солнечные дни, и многие пациенты начали обращаться с проблемами спазмов сосудов, головных болей и мигреней. Причем причиной таких состояний является не солнце, как можно было предположить, а смена сезонов, которая и провоцирует обострение хронических болезней.

”Мигрени, головные боли – это яркие признаки обострения хронических заболеваний сосудов, в частности вегетососудистой дистонии (ВСД). Обострение хронических заболеваний всегда происходит весной и осенью при смене сезонов. И у нас как раз была по-настоящему весенняя погода последнее время”, - объяснила Лапа.

Также обостряться болезни могут ввиду дефицита определенных витаминов, в частности, B и D. Это провоцирует ослабление сосудов и спазмы.