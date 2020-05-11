Названы причины невозможности появления коллективного иммунитета к коронавирусу в 2020 году

Кроме того, согласно опубликованным данным, выработка коллективного иммунитета в текущем году могла бы привести к катастрофическим последствиям для всех систем здравоохранения. ”Даже если нынешние темпы распространения CoViD-19 будут сохраняться, например в Соединённых Штатах с более чем 25 000 подтверждённых случаев ежедневно, то наступит 2021 год, прежде чем мы достигнем коллективного иммунитета”, — сообщается в материалах.

По словам экспертов, для того, чтобы коллективный иммунитет к коронавирусу сформировался, требуется, чтобы им переболели более 70% особой. Они также напомнили, что даже в наиболее пострадавших от COVID-19 районах мира, в число которых входит Нью-Йорк, данный показатель фиксируется на отметке 15-21%. Однако стоит отметить, что даже при таких низких показателях количество летальных исходов достигло высоких значений.