Названы причины низкой популярности интернет-магазинов в России

Так, в Китае по итогам 2018 года продажи в fashion-сегменте в интернете достигли 45%, в США — 27%, а в Великобритании — 24%. Доля продаж среди всех категорий товаров через интернет в России еще ниже — 4% по итогам 2018 года. В этом году ситуация вряд ли кардинально изменится. Основной причиной такого слабого роста популярности интернет-шопинга связана с шатким экономическим положением россиян — уже пятый год подряд уровень доходов населения только падает.

“Не менее важный сдерживающий фактор для проникновения интернет-торговли — это недоверие населения к надежности онлайн-шопинга. Около 90% россиян опасаются, что качество товара может быть не таким, как заявлено на сайте. Кроме того, они сомневаются в надежности транзакций при оплате заказа и сохранности персональных данных”, — рассказала гендиректор Financial Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.