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Названы причины низкой популярности интернет-магазинов в России

Около 25% россиян до сих пор закупаются на вещевых ярмарках
Уже второй год подряд доля онлайн-покупок в жизни россиян в fashion-сегменте достигает не более 10% от общей массы. Это эквивалентно 235 млрд рублей при пересчете на деньги. И хотя казалось бы, сумма большая, но если сравнивать наши показатели с показателями других стран (в процентном соотношении), то получается, что онлайн-шопинг в России не очень-то и развит.

Так, в Китае по итогам 2018 года продажи в fashion-сегменте в интернете достигли 45%, в США — 27%, а в Великобритании — 24%. Доля продаж среди всех категорий товаров через интернет в России еще ниже — 4% по итогам 2018 года. В этом году ситуация вряд ли кардинально изменится. Основной причиной такого слабого роста популярности интернет-шопинга связана с шатким экономическим положением россиян — уже пятый год подряд уровень доходов населения только падает.

“Не менее важный сдерживающий фактор для проникновения интернет-торговли — это недоверие населения к надежности онлайн-шопинга. Около 90% россиян опасаются, что качество товара может быть не таким, как заявлено на сайте. Кроме того, они сомневаются в надежности транзакций при оплате заказа и сохранности персональных данных”, — рассказала гендиректор Financial Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

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