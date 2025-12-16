Названы причины, по которым кошки будят хозяев по утрам

Биологические ритмы. Активность кошек выше во время рассвета и заката. Однако пики это активности не жёсткие, а могут растягиваться. Рассвет для кота - это не утро, а время, когда мир переходит в другое состояние. В этот сценарий совершенно не вписывается спящий человек.

Предсказуемость среды. Если человек не встаёт в ожидаемое время, то нарушается предсказуемость происходящего для кошки. Поэтому она идёт проверять, чтобы понять, что произошло.