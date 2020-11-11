Названы причины, по которым смартфон перестает заряжаться

Так, согласно данным эксперта, одной из причин, по который телефон перестает заряжаться, являются проблемы с блоком питания. Они, в свою очередь, могут возникать ввиду некачественных комплектующих. Для того, чтобы проверить, связано ли отсутствие питания смартфона с зарядным устройство нужно подключить к нему другой гаджет и посмотреть, происходит ли процесс зарядки.

Черток также отметил, что дешевизна и плохие технические особенности могут повлиять и на функционировании кабеля. В частности, это сказывается на вольтамперных характеристиках на входе смартфона, даже если проблем с зарядным блоком не наблюдается. Кроме того, эксперт предостерег, что порванный или надорванный рядом с разъемом кабель может привести к необратимому для смартфона исходу.

Специалист отметил, что самым уязвимым для поломки местом является зарядный разъем. ”Обычно нескольких энергичных "вынул-вставил" на разъёме достаточно для сдирания окислов и зачистки контактов, если они не забиты грязью. Старайтесь аккуратно вставлять концевой разъем зарядного кабеля в соответствующий входной разъем на смартфоне” – поделился Черток.