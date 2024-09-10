Наука и технологии
Опубликовано 10 сентября 2024, 16:48
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Названы причины сбоя в регистрации Gmail на российских телефонных номерах

Проблемы могут быть связаны с санкциями и техническими сбоями
9 сентября пользователи начали массово сообщать о проблемах с регистрацией новых аккаунтов Gmail на российских мобильных номерах. При попытке зарегистрироваться пользователи сталкиваются с сообщением: «Этот номер нельзя использовать для подтверждения». В корпорации Google ситуацию пока не комментируют.
Названы причины сбоя в регистрации Gmail на российских телефонных номерах

© Ferra.ru

Эксперты рассматривают несколько причин сбоя. Один из вариантов связан с предстоящими санкциями США, которые вступят в силу 12 сентября и могут ограничить работу американских IT-компаний в России. Владимир Ульянов из Zecurion считает, что Google может избежать возможных штрафов и репутационных рисков, отказавшись от обслуживания российского сегмента.

Также рассматривается версия о техническом сбое, который может возникать периодически, как это происходило и ранее, отмечает IT-эксперт Дмитрий Бевза. Еще одна гипотеза связана с новыми сим-картами, при использовании которых система может блокировать регистрацию для предотвращения возможного «угона» номеров.

По мнению главного редактора Ferra.ru Евгения Харитонова, проблема может быть связана с техническими трудностями на серверах Google, которые обслуживают как Gmail, так и другие сервисы компании, включая YouTube.

При регистрации мы вводим номер, затем нажимаем «Далее», и именно в этот момент сообщение не приходит в Google, и Google не отправляет его на сотовый номер. Просто не происходит обратная связь. Скорее всего, это будет починено вместе с доступом к YouTube. Пока непонятно, каким образом будет действовать компания и будет ли действовать вообще.

Евгений Харитонов
Главный редактор Ferra.ru
Источник:Коммерсантъ
Автор:Булат Кармак
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