Названы причины сбоя в регистрации Gmail на российских телефонных номерах

Эксперты рассматривают несколько причин сбоя. Один из вариантов связан с предстоящими санкциями США, которые вступят в силу 12 сентября и могут ограничить работу американских IT-компаний в России. Владимир Ульянов из Zecurion считает, что Google может избежать возможных штрафов и репутационных рисков, отказавшись от обслуживания российского сегмента.

Также рассматривается версия о техническом сбое, который может возникать периодически, как это происходило и ранее, отмечает IT-эксперт Дмитрий Бевза. Еще одна гипотеза связана с новыми сим-картами, при использовании которых система может блокировать регистрацию для предотвращения возможного «угона» номеров.

По мнению главного редактора Ferra.ru Евгения Харитонова, проблема может быть связана с техническими трудностями на серверах Google, которые обслуживают как Gmail, так и другие сервисы компании, включая YouTube.