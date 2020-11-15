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Названы причины внезапного выключения смартфона во время разговора
Проблема может быть в аккумуляторе или ПО
Директором TelecomDaily Денисом Кусковым были названы причины внезапного выключения смартфона во время разговора. По словам специалиста, проблема может быть в аккумуляторе или же в программном обеспечении.
Отключиться гаджет во время разговора может ввиду низкого заряда аккумуляторной батареи. Эксперт напомнил, что по мере использования устройства его батарея начинает деградировать. ”На морозе батарея может полностью разрядиться в процессе разговора при 15 и даже при 50 процентах”, — добавил Кусков.
Одной из причин подобного поведения смартфона может являться проблема с программным обеспечением. Так, если в смартфоне установлено ПО с ошибками - это может привести к выходу устройства из строя. Помимо прочего внезапно выключиться гаджет может и в связи с механическими повреждениями, которые могут спровоцировать проблемы с контактами.