Названы причины внезапного выключения смартфона во время разговора

Отключиться гаджет во время разговора может ввиду низкого заряда аккумуляторной батареи. Эксперт напомнил, что по мере использования устройства его батарея начинает деградировать. ”На морозе батарея может полностью разрядиться в процессе разговора при 15 и даже при 50 процентах”, — добавил Кусков.

Одной из причин подобного поведения смартфона может являться проблема с программным обеспечением. Так, если в смартфоне установлено ПО с ошибками - это может привести к выходу устройства из строя. Помимо прочего внезапно выключиться гаджет может и в связи с механическими повреждениями, которые могут спровоцировать проблемы с контактами.