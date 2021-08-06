Названы приложения, которые могут сохранить жизнь

Эксперт выделил три вида приложений для персональных устройств: программы для путешествий, справочно-информационные и медицинские. В число первых входят программы с картами местности и компасом. Причем необходимо убедиться в том, что они способны работать без доступа к интернету.

“В экстренной ситуации компас, способный определить горизонт или угол склона, поможет вам найти берег для причаливания на открытой воде или безопасный спуск с холма. Если путник забрёл в лес и пропала связь, картографическое ПО позволит не только пройти обратно по сохранённому в памяти маршруту, но и ознакомиться с картой, для загрузки которой не нужен интернет”, — поделился Мясоедов.

Важнейшей категорий приложений, по словам эксперта, являются принадлежащие к медицинскому профилю, в частности сервисы удаленной медицины. Для людей с хроническими болезнями же жизненно важными могут оказаться программы, напоминающие о приеме препаратов или проведения процедуры