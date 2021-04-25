Названы привычки, которые помогают похудеть без диет и спорта

Так, чтобы запустить процесс похудения необходимо приучиться употреблять больше воды, поскольку она ускоряет метаболизм и уменьшает чувство голода. Помимо прочего таким образом можно избавиться от лишней жидкости в организме.

Еще одной привычкой, способствующей похудению, является ходьба. Отмечается, что полезным было бы уделять свободное время прогулкам, ограничить использование лифта, а также парковаться подальше от дома.

Авторы также обращают внимание на важность завтрака, который должен быть плотным, чтобы обеспечить организм энергией на большую часть дня. В то же время, необходимо снизить количество потребляемой соли, поскольку она способствует задержанию воды в организме, что приводит к лишнему весу.

Для снижения веса стоит отказаться от поздних ужинов — последний раз желательно поесть минимум за три часа до сна. Авторы рекомендуют добавлять овощи в каждый рацион пищи, тогда как сладкое заменить на фрукты. Помочь при похудении может режим дня и полноценный сон.

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