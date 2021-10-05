Названы признаки мошеннического интернет-магазина

Кузьменко отметил, что сейчас частой практикой злоумышленников стала регистрация фейковых онлайн-магазинов, страницы которых сложно отличить от оригинальных. Кроме того, они стали покупать места в топе поисковой выдачи, чтобы запутать пользователей.

Для того, чтобы распознать недобросовестный ресурс стоит проанализировать доменное имя сайта. Так, мошенники могут давать сайтам схожие с известными магазинами имена, однако в них могут быть ошибки или замена символов названия. Специалист порекомендовал оформлять покупки лишь у проверенных брендов и онлайн-магазинах.

“Сравнивайте цены. Перед покупкой обращайте внимание на цену в сравнении с другими ресурсами. Если на понравившемся вам сайте скидка непропорционально большая, то это повод не обрадоваться, а насторожиться: вас могут заманить, чтобы вы ввели свои персональные данные, а особенно данные карты. Помните про бесплатный сыр?” — поделился Кузьменко.

Признаком мошеннического сайта также является указание на нем реквезитов физического лица, номер карты или электронного кошелька.