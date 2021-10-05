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Названы признаки мошеннического интернет-магазина

Смотрим на доменное имя
Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко собщил россиянам, как распознать мошеннический онлайн-магазин.
Названы признаки мошеннического интернет-магазина

Кузьменко отметил, что сейчас частой практикой злоумышленников стала регистрация фейковых онлайн-магазинов, страницы которых сложно отличить от оригинальных. Кроме того, они стали покупать места в топе поисковой выдачи, чтобы запутать пользователей.

Для того, чтобы распознать недобросовестный ресурс стоит проанализировать доменное имя сайта. Так, мошенники могут давать сайтам схожие с известными магазинами имена, однако в них могут быть ошибки или замена символов названия. Специалист порекомендовал оформлять покупки лишь у проверенных брендов и онлайн-магазинах.

Сравнивайте цены. Перед покупкой обращайте внимание на цену в сравнении с другими ресурсами. Если на понравившемся вам сайте скидка непропорционально большая, то это повод не обрадоваться, а насторожиться: вас могут заманить, чтобы вы ввели свои персональные данные, а особенно данные карты. Помните про бесплатный сыр?” — поделился Кузьменко.

Признаком мошеннического сайта также является указание на нем реквезитов физического лица, номер карты или электронного кошелька.