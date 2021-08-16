Названы признаки одного из самых агрессивных видов рака на ранней стадии

Если у вас есть хотя бы один из них – стоит обратиться к врачу

Учёные из Колумбийского университета опубликовали результаты свежего исследования. С его помощью удалось обнаружить признаки одного из самых агрессивных видов опухолей.