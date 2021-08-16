Названы признаки одного из самых агрессивных видов рака на ранней стадии

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Названы признаки одного из самых агрессивных видов рака на ранней стадииЕсли у вас есть хотя бы один из них – стоит обратиться к врачу
Учёные из Колумбийского университета опубликовали результаты свежего исследования. С его помощью удалось обнаружить признаки одного из самых агрессивных видов опухолей.
Речь идёт о раке поджелудочной железы. Его можно предсказать на основании желтизны кожи и белков глаз, сообщает ColumbiaSurgery со ссылкой на работу исследователей. При этом специалисты заявляют, что опухоль поджелудочной железы способна расти годами, при этом сам больной может даже не подозревать о её наличии из-за её особого расположения.
Её в качестве симптомов этой болезни называют нарушение работы желудочно-кишечного тракта. К его проявлениям может относиться боль в животе, тошнота и диарея. Также «звоночком» о наличии рака может оказаться острая боль в пояснице в течение нескольких недель.