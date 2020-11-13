Названы продукты для более быстрого излечения от COVID-19

Специалист отметила, что при COVID-19 имеются рекомендации по рациону. Так, употребление сладостей не скажется положительно на скорости выздоровления. В то же время, ускорить этот процесс могут жиры животного и растительного происхождения. Ими богаты сливочное, оливковое, льняное масло или же масло гхи. Отмечается, что они должны занимать минимум 30-35% от калорийности рациона.

Также полезными при коронавирусе были названы белки, а именно рыба, птица, мясо и морепродукты. Помимо прочего необходимо иметь в рационе и сложные углеводы, в частности крупы и овощи, а также зелень и фрукты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.