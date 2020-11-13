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Названы продукты для более быстрого излечения от COVID-19
Рацион должен включать в себя насыщенные полезные жиры
Эндокринолог и диетолог Елена Яровова перечислила продукты, которые способствуют более быстрому выздоровлению при коронавирусной инфекции. Врач отметила важность присутствия в рационе насыщенных полезными жирами продуктов во время лечения.
Специалист отметила, что при COVID-19 имеются рекомендации по рациону. Так, употребление сладостей не скажется положительно на скорости выздоровления. В то же время, ускорить этот процесс могут жиры животного и растительного происхождения. Ими богаты сливочное, оливковое, льняное масло или же масло гхи. Отмечается, что они должны занимать минимум 30-35% от калорийности рациона.
Также полезными при коронавирусе были названы белки, а именно рыба, птица, мясо и морепродукты. Помимо прочего необходимо иметь в рационе и сложные углеводы, в частности крупы и овощи, а также зелень и фрукты.
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