Названы продукты, которые нельзя есть при коронавирусе

Так, по словам врача, необходимо ограничить употребление соленой пищи. ”Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды. Также, и это самое главное, надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь”, - поделился Кузьменко в беседе с журналистами радио Sputnik.

Врач отметил, что ограничить употребление соленой еды следует потому, что она делает кровь гуще. Так, соль способствует отягощению жидкой составляющей в ткани, в то время как в сосудах наблюдается сгущение. Это, в свою очередь, может негативно сказаться на течении болезни.