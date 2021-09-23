Названы продукты, которые помогают улучшить сон

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

В список способствующих засыпанию продуктов вошел миндаль. Дело в том, что данный орех богат магнием, который, в свою очередь, обладает успокаивающим эффектом. В то же время, оснащенные витамином С яблоки снижают уровень сахара в крови и артериальное давление, а также положительно сказываются на дыхании. За счет насыщенного клетчаткой состава сладкий картофель батат способствует глубокому сну.

Также в этот список вошла и индейка. Ее мясо имеет в составе триптофан, который имеет мягкий седативный эффект. Для борьбы с бессонницей специалисты рекомендуют добавить в рацион сладкую кукурузу, поскольку она обладает большим содержанием мелатонина в составе. Еще в списке оказались клюква и мускатный орех.