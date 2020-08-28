Названы продукты, помогающие сохранить мышечную массу в старости

Так, ученые выяснили, что одним из разрушающих факторов для скелетной мускулатуры является воздействие вредных свободных радикалов. В свою очередь бороться с данной неприятностью может витамин С, который защищает клетки и ткани организма от этих радикалов. При этом, если раньше не проводилось никаких масштабных исследований на эту тему, то сейчас именно этим занялись специалисты из Университета Восточной Англии.

Они выяснили, что самые простые продукты, содержащие в себе витамин С (такие как свежие апельсины, овощи и ягоды). При этом исследование ученых также показало, что на данный момент почти 60% мужчин и около половины женщин употребляют крайне мало витамина С.