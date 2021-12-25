Названы продукты с высоким содержанием витамина D

По словам Гинзбурга, витамин D — многофакторный гормон, необходимый для защиты мозга от возрастных изменений, укрепляет сердечно-сосудистую систему и профилактирует инфаркты и инсульты. К тому же это вещество сохраняет здоровье костной системы и защищает от остеопороза.

Чтобы поддерживать достаточное количество витамина D, необходимо либо принимать витаминные комплексы, либо употреблять продукты с высоким его содержанием. Как отметил эксперт, это рыбий жир и печень трески, но они не популярны среди россиян. Зато в нашей стране предпочитают жирную рыбу, например, скумбрию. Её врач посоветовал есть три-четыре раза в неделю. К «витаминизированным» морепродуктам Гинзбург отнёс и рыбью икру.