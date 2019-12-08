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Названы промежутки возраста, в которых люди стареют быстрее всего
Оказалось, что старение это не один непрерывный процесс
Благодаря новым исследованием выяснилось, что старение организма это не один длительный непрерывный процесс, движущийся на протяжении всей жизни. Так, по словам ученых, есть три ключевых возраста, в которых люди стареют быстрее всего, а именно - 34 года, 60 лет и 78 лет.
Результаты нового исследования позволят лучше изучить возрастное разрушение тел, а также помогут разработать новые методы борьбы с конкретными возрастными заболеваниями, в числе которых болезнь Альцгеймера или же различные сердечно-сосудистые болезни.
Кроме того новое исследование выявило, что мужчины и женщины стареют по разному. Так, из 1379 белков, которые, как было установлено, меняются с возрастом, 895, а это почти две трети, были значительно более предсказуемы для одного пола по сравнению с другим.