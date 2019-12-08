Названы промежутки возраста, в которых люди стареют быстрее всего

Результаты нового исследования позволят лучше изучить возрастное разрушение тел, а также помогут разработать новые методы борьбы с конкретными возрастными заболеваниями, в числе которых болезнь Альцгеймера или же различные сердечно-сосудистые болезни.

Кроме того новое исследование выявило, что мужчины и женщины стареют по разному. Так, из 1379 белков, которые, как было установлено, меняются с возрастом, 895, а это почти две трети, были значительно более предсказуемы для одного пола по сравнению с другим.