Названы простые способы сохранить ясный ум в старости

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Названы простые способы сохранить ясный ум в старостиОни доступны практически каждому из нас
В сети появилась информация о том, как можно сохранить здравый ум как можно дольше. Секретом поделился главный внештатный специалист Минздрава Крыма по гериатрии Игорь Лукьянов.
По словам специалиста, ключевым фактором в сохранении ясного ума в старости является сохранение сразу двух видов активностей: физической и социальной, сообщает радио «Спутник в Крыму».
Так, обычная ходьба является отличным методом профилактики когнитивных нарушений. Как минимум, эффективность такого метода превышает эффективность приёма 2-5 препаратов. Оптимальным вариантом будут прогулки по 45-60 минут.
Мы оперируем доказательной медициной. Существует много исследований, которые доказывают, что обычная ходьба в два-три раза снижает проявление когнитивных нарушений в пожилом возрасте, это самое простое и доступно всем.
Игорь Лукьянов
Не менее важным является и общение. Врач советует обсуждать с родными различные темы, читать, учить стихи и т.д.