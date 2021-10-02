Названы простые способы сохранить ясный ум в старости

По словам специалиста, ключевым фактором в сохранении ясного ума в старости является сохранение сразу двух видов активностей: физической и социальной, сообщает радио «Спутник в Крыму».

Так, обычная ходьба является отличным методом профилактики когнитивных нарушений. Как минимум, эффективность такого метода превышает эффективность приёма 2-5 препаратов. Оптимальным вариантом будут прогулки по 45-60 минут.