Названы пять российских разработок 2021 года, которыми можно гордиться

Названы пять российских разработок 2021 года, которыми можно гордитьсяГод науки в России прошёл не зря
Экзоскелет ExoAtlet II
Российское изобретение экзоскелет ExoAtlet II производства компании «ЭкзоАтлет» стал настоящим помощником для людей с инвалидностью: люди с тяжёлой травмой спинного мозга или позвоночника, страдающие от ДЦП либо рассеянного склероза получили возможность передвигаться самостоятельно.
Устройство настраивается на планшете и управляется с него или пульта. В основе экзоскелета — система управления на базе специальных датчиков и электромиограммы, которая регистрирует биоэлектрические импульсы в мышцах. В свою очередь, система посылает электрические сигналы мышцам, чтобы фиксировать их состояние. Главная задача — отслеживать позитивные изменения в организме и двигательной активности, корректируя курс реабилитации.
ExoAtlet II оснащён технологией биологической обратной связи для восстановления навыков ходьбы и поддерживает восемь вариантов траектории и времени шага, а также три скорости.
Устройство предназначено и для детей и для взрослых.
Нейросеть «Балабоба»
Языковая нейросеть «Балабоба», которую разработал «Яндекс» на основе языковой модели YaLM — Yet another Language Model, — по аналогии со всемирно известной GPT-3 — одной из самых продвинутых нейросетей-трансформеров для распознавания языка и генерации текста от OpenAI.
«Балабоба» способна не только распознавать слова, но и определять взаимосвязь между ними, что является наиболее сложной задачей, учитывая гибкость русского языка. Нейросеть обучили на тысячах электронных вариантов книг, статей из «Википедии», постов из соцсетей, текстов в СМИ.
Преимущественно «Балабоба» нужна для рекламной работы, чтобы перебирать варианты слоганов, баннеров, описания товара для интернет-магазинов. Она может написать рассказ, но пока это больше просто связный текст, не имеющий литературной ценности. Тем не менее, подобные модели искусственного интеллекта уже используют такие крупные компании, как Microsoft.
Аэромобиль Flyter
Летающее такси Flyter — разработка воронежского стартапа Scinex. Корпус автомобиля имеет каплевидную форму, сделан из углеводородного волокна, обладающего высокой прочностью и лёгкостью. Его длина — 5 м, а ширина — 2 м, это даёт возможность парковки не только на специально оборудованных площадках, но и в черте города.
Машина поднимается в воздух за счёт 16 винтов, скрытых в корпусе, — это позволяет избежать парусности, чтобы встречный ветер не сбивал аэромобиль с курса. А каплевидная форма обеспечивает стабильную аэродинамику. Flyter может передвигаться на расстояние 100 км со скоростью до 100 км/ч.
Предварительная стоимость аэромобиля составит 14,7 млн рублей, но пока не известно, когда его запустят в серийное производство.
Робот-собака Voltbro
Это совместное изобретение специалистов из лаборатории общей механики НИИ механики МГУ им. М.В. Ломоносова и проекта Voltbro. Для четвероногого робота были разработаны собственное ПО компании, механика и электроника.
Работа по созданию робособаки длилась два года. В основании ног робот оснащён 12 электроприводами суммарной мощностью 3 кВт. Он передвигается по плоской поверхности, имеет разные скоростные режимы, может поворачивать. Некоторые комплектующие напечатаны на 3D-принтере.
В будущем робособаку можно будет использовать в качестве собаки-поводыря, в сфере логистики, доставки мелких грузов, контроля на производстве или обследования территорий. Сейчас прототипы роботов обучают прыжкам и преодолению препятствий, передвижению по лестницам и открыванию дверей.
Препарат от коронавируса левилимаб
Важным шагом в борьбе с коронавирусом стало изобретение нового препарата левилимаб, который борется с протеканием заболевания в тяжёлой форме и помогает избежать цитокинового шторма — мощной ответной реакции организма, когда иммунные клетки атакуют поражённые инфекцией ткани и могут полностью уничтожить их, и контролировать этот процесс зачастую невозможно.
Лекарство успешно прошло третью фазу клинических испытаний и его даже зарегистрировал Национальный институт здравоохранения США. Разработчик препарата — российская компания Biocad.
Испытания левилимаба показали, что его применение вместе со стандартным протоколом лечения коронавируса улучшает состояние большинства пациентов на 14-й день. Исключением являются сопутствующие заболевания.