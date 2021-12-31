Названы пять российских разработок 2021 года, которыми можно гордиться

Экзоскелет ExoAtlet II

Российское изобретение экзоскелет ExoAtlet II производства компании «ЭкзоАтлет» стал настоящим помощником для людей с инвалидностью: люди с тяжёлой травмой спинного мозга или позвоночника, страдающие от ДЦП либо рассеянного склероза получили возможность передвигаться самостоятельно.

Устройство настраивается на планшете и управляется с него или пульта. В основе экзоскелета — система управления на базе специальных датчиков и электромиограммы, которая регистрирует биоэлектрические импульсы в мышцах. В свою очередь, система посылает электрические сигналы мышцам, чтобы фиксировать их состояние. Главная задача — отслеживать позитивные изменения в организме и двигательной активности, корректируя курс реабилитации.

ExoAtlet II оснащён технологией биологической обратной связи для восстановления навыков ходьбы и поддерживает восемь вариантов траектории и времени шага, а также три скорости.

Устройство предназначено и для детей и для взрослых.