Названы пять самых популярных брендов настольных компьютеров начала 2025 года

В первом квартале 2025 года россияне купили около 750 тысяч настольных компьютеров, потратив на них 15,9 млрд рублей, сообщили в компании «М.Видео-Эльдорадо». Средняя стоимость одного ПК составила 21,1 тысячи рублей. Специалисты компании отметили, что стационарные компьютеры остаются востребованными благодаря их универсальности и возможности подобрать конфигурацию под любые задачи.

Лидером по количеству проданных устройств стали ПК без бренда, которые ценят за доступность и универсальность. На втором месте — российский бренд ICL, популярный в образовательной и корпоративной среде. В тройку лидеров вошёл Apple с моделью Mac Mini, которой отдают предпочтение за компактность и высокую производительность. Среди других популярных брендов отметили iRU, ориентированный на B2B-сегмент и госзаказ, а также Acer, предлагающий сбалансированные устройства для работы и дома.

В денежном выражении первые позиции также заняли Unbranded и Tradebrand благодаря широкому ассортименту моделей. Бренд IRU укрепил свои позиции в сфере образования и госструктур. Пользователи, которым важны мощность и современные технологии, продолжают выбирать MSI и Acer для работы с графикой, гейминга и сложных вычислений. В компании подчеркнули, что спрос на более производительные устройства, особенно среди геймеров и малого бизнеса, растёт.