Названы ракеты, которыми Россия ответит на навязанную американцами гонку вооружений

Так, по мнению эксперта в военном деле, РС-26 вполне может получить ”современную систему управления, с возможностью маневрирования на активном участке, с малогабаритными управляемыми боевыми блоками разработки Московского института теплотехники”. Также говоря о российских ракетах, главред портала напомнил, что вполне реальным может стать повышение дальности ракет универсального комплекса 9К720 “Искандер-М” до 2,5 тыс км и более. Правда для этого разработчики будут вынуждены воспользоваться наработками по крылатой ракете 3М-14 морского комплекса “Калибр”.

К слову, еще в феврале Корнев подтвердил допуск размещения морских крылатых ракет “Калибр” на поверхности пусковой установки наземного мобильного комплекса “Искандер” для ракет 9М729.