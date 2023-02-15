Названы растения, в которых есть вещество для защиты от COVID-19

Названы растения, в которых есть вещество для защиты от COVID-19Но самолечения с их помощью стоит избегать
Исследователи из Университета Эмори обнаружили, что экстракты двух дикорастущих растений эффективно подавляют способность COVID-19 заражать живые клетки.
Фото: The United Nations
В лабораторных экспериментах экстракты цветков золотарника и корневища орлиного папоротника блокировали проникновение SARS-CoV-2 в клетки человека. Оба растения можно найти в Северной Америке. Они известны коренным американцам как традиционные лекарства.
Сообщается, что специалисты использовали более 1800 экстрактов и 18 соединений из библиотеки, состоящей из тысяч компонентов, выделенных из растений и грибов по всему миру. Всё это для того, чтобы найти потенциальное средство для лечения COVID-19.
Учёные уточняют, что активные соединения присутствуют в растениях лишь в следовых количествах, что делает опасным самолечение с их помощью.