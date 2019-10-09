Названы разрушительные последствия для России от глобального потепления

Сообщается, что морской лед в Арктическом бассейне тает с такой скоростью, что с 1980-х годов уменьшение толщины составило 40%. Более того, тает и многолетняя мерзлота, которая территориально покрывает Россию более чем на 60%, что может привести к разрушению трубопровода, повреждениям дорог, линий электропередач и нанести урон нефтегазовой деятельности на Севере России.

Также глобальное потепление в России может привести к росту заболеваний и смертности среди детей, пожилых людей, а также людей, страдающих от болезней кровообращения и легких. Отмечаются и риски распространения массовых болезней.