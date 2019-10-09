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Названы разрушительные последствия для России от глобального потепления
Затрагивающие почти все сферы жизни
Русская служба “Би-Би-Си”сообщила, что в течении 10 лет температура приземного воздуха в России увеличивается со скоростью 0,43 градуса. А это превышает скорость глобального потепления более чем в 2,5 раза, что может обернуться ростом расходов на инфраструктуру и затрат на сельское хозяйство.
Сообщается, что морской лед в Арктическом бассейне тает с такой скоростью, что с 1980-х годов уменьшение толщины составило 40%. Более того, тает и многолетняя мерзлота, которая территориально покрывает Россию более чем на 60%, что может привести к разрушению трубопровода, повреждениям дорог, линий электропередач и нанести урон нефтегазовой деятельности на Севере России.
Также глобальное потепление в России может привести к росту заболеваний и смертности среди детей, пожилых людей, а также людей, страдающих от болезней кровообращения и легких. Отмечаются и риски распространения массовых болезней.
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