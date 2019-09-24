Названы регионы, где в России проще всего продать квартиру

Сбербанк проанализировал, сколько времени занимает продажа квартиры в разных регионах России. Учитывались сделки, совершенные на первичном и вторичном рынках с января по июль 2019 года.

В 2019 году типичный срок продажи квартиры в России составил 79 дней с момента ее появления на рынке. За три полных месяца уходит порядка 90% объектов. Лишь 2% предложений не находят своего покупателя дольше шести месяцев — этот срок можно считать тревожно долгим «зависанием».

В целом россияне выбирают средний ценовой класс. Относительно дорогие лоты уходят на 20 дней быстрее, чем лоты из дешевых сегментов.

В лидерах регионов по скорости продажи квартир (в среднем — два месяца) — Республика Саха (Якутия), Камчатский край и Удмуртия. В десятку ожидаемо попали Москва и Санкт-Петербург, где покупателя удается найти за 66 и 68 дней соответственно.

Однако в Засечном Пензенской области для заключения сделки требовалось всего 44 дня. Выделяются и отдельные точки в Подмосковье: Путилково, Орехово-Зуево, Королев, несмотря на то что стоимость квадратного метра здесь относительно высока. Спрос на недвижимость в новых кварталах-спутниках на границах городов повышен, и это справедливо не только для Москвы и Санкт-Петербурга, но и для регионов.

Дольше всего по итогам семь месяцев 2019 года квартиры продавали в Сахалинской области. В аутсайдерах оказались преимущественно регионы европейской части России. В целом для замыкающей десятки субъектов характерен медианный срок продажи недвижимости — около 100 дней и более, что на четверть превышает показатель по всей стране.

Среди отдельных квартир дольше продавалась недвижимость в Саратове. Объект стоимостью чуть более 2 млн рублей провисел на рынке 230 дней. Рекорд самой быстрой сделки принадлежит Краснодару, где найти покупателя удалось за полдня. Цена фактической продажи составила 2,4 млн рублей.

В среднем по России сделки по продаже квартир заключались со снижением первоначальной цены на 0,9%.