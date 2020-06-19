Названы регионы России, в которых 21 июня можно будет наблюдать солнечное затмение

Так, если верить данным издания Hightech, в России явление будет заметно в Краснодарском крае, в Крыму, на Ставрополье, в республиках Кавказа, Новосибирске, Омске, Барнауле, в Кемеровской области, на Алтае, в республике Тува, в Иркутске, на юге Бурятии и Забайкальского края, а также во Владивостоке.