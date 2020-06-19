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Названы регионы России, в которых 21 июня можно будет наблюдать солнечное затмение
А также те, которые не увидят никаких признаков данного явления
Уже совсем скоро, 21 июня, можно будет наблюдать первое в этом году солнечное затмение. В связи с этим, специалистами были названы регионы России, в которых это событие можно будет застать.
Так, если верить данным издания Hightech, в России явление будет заметно в Краснодарском крае, в Крыму, на Ставрополье, в республиках Кавказа, Новосибирске, Омске, Барнауле, в Кемеровской области, на Алтае, в республике Тува, в Иркутске, на юге Бурятии и Забайкальского края, а также во Владивостоке.
И если хотя бы минимальная фаза данного явления будет наблюдаться в Москве, то время жители Санкт-Петербурга, Пскова, Нижнего Новгорода, Калининграда, Мурманска, Архангельска, а также Камчатки вообще не смогут увидеть каких-либо признаков затмения Солнца.