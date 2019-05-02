Названы российские города, в которых жители меньше всего довольны жизнью

Исследование удовлётворенности российских граждан своей жизнью показало, что лучше всего себя ощущают жители Владивостока (87%), Томска (86%) и Липецка (85%). В Москве процент довольных жителей оказался чуть меньше — 82%.

В список городов, жители которых менее всего удовлетворены жизнью, попали Петрозаводск, Ярославль, Магнитогорск, Калуга, Ульяновск, Тамбов и Махачкала. Процент недовольных граждан в лидерах списка оказался таким: 70% в Воронеже, 69% в Хабаровске и 63% во Владикавказе.

Исследователи отметили, что доля россиян, довольных жизнью, снизилась в первом квартале 2019 года по сравнению с предыдущим периодом.