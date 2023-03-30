Названы российские орудия, способные сбить украинские снаряды GLSDBИх немало
Руководитель Бюро политического и военного анализа Александр Михайлов сообщил, что российские войска могут сбивать ракеты малого диаметра, применяемые ВСУ из зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2», «Бук-М3» и С-350.
Фото: EurAsian Times
Речь идёт о сбитии GLSDB, который имеет дальность стрельбы около 150 км и может запускаться из многоцелевой пусковой установки реактивной системы залпового огня HIMARS.
Боеприпас сочетает в себе неуправляемый ракетный двигатель и управляемую авиабомбу. При достижении заданной высоты бомба отделяется от двигателя и направляется к цели, развернув крылья.
По словам Михайлова, системы малой дальности, такие как «Тор-М2», «Бук-М2», «Бук-М3» и С-350 «Витязь», будут использоваться для сбивания вражеских ракет ближе к намеченной цели.
Что интересно, военные уже имеют опыт использования ракетных систем С-300В4 для борьбы с ракетами HIMARS.