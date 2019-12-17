Названы российские регионы с тотальным запретом на смартфоны в школах

Также стали известны регионы России, в школах которых работает тотальный запрет на смартфоны. Так, использование устройств запрещено в 100% школ в Северной Осетии, Ингушетии и Белгородской области. Отмечается, что 67,3% школ Кемеровской области также поддержали рекомендации министерства просвещения, в рамках которых и был выдвинут запрет на использование гаджетов во время учебных занятий. 65,3% школ в Свердловской области также видят необходимость ограничить учеников в смартфонах в учебных заведениях, тогда как в Марий Эл инициативу поддержали 63,8%, в Удмуртии – 60,9%, в Пермском крае – 58,8%, в Магаданской области – 53,3%, в Курганской области – 50,9%, на Камчатке 37,5%

На данный момент в 10,6 тысячах школах по всей России реализованы новые правила, по которым ученики обязаны перед началом занятий оставить свои смартфоны в специально отведенных ящиках.