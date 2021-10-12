Названы самолёты, которые дольше всего смогут лететь со сломанным одним двигателем из двух

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Названы самолёты, которые дольше всего смогут лететь со сломанным одним двигателем из двухПоказатели там, конечно, впечатляющие
В сети появились результаты свежего исследования, проведённого экспертами в области авиации. Они выяснили, какие современные пассажирские самолёты способны дольше остальных лететь при отказе одного из двигателей.
Важно отметить, что рассматривались лишь те варианты воздушных суд, которые изначально оснащались двумя двигателями.
При этом в первую очередь специалистами изучались параметры так называемого ETOPS — характеристики, определяющей «способность лайнера в течение 60 минут достичь ближайшего аэропорта для экстренной посадки в случае отказа одного из двигателей».
Как итог — наиболее большим ресурсом на сегодняшний день обладают Boeing 787 Dreamliner и Airbus A350-900, пишет Военное Обозрение со ссылкой на исследователей. Именно они являются рекордсменами по ETOPS. Они способны пролететь ещё 330 и 370 минут на одном двигателе соответственно.
Для сравнения, сертифицированный по ETOPS российский Ту-204 может продолжить полёт лишь в течение 120 минут.