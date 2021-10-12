Названы самолёты, которые дольше всего смогут лететь со сломанным одним двигателем из двух

Важно отметить, что рассматривались лишь те варианты воздушных суд, которые изначально оснащались двумя двигателями.

При этом в первую очередь специалистами изучались параметры так называемого ETOPS — характеристики, определяющей «способность лайнера в течение 60 минут достичь ближайшего аэропорта для экстренной посадки в случае отказа одного из двигателей».

Как итог — наиболее большим ресурсом на сегодняшний день обладают Boeing 787 Dreamliner и Airbus A350-900, пишет Военное Обозрение со ссылкой на исследователей. Именно они являются рекордсменами по ETOPS. Они способны пролететь ещё 330 и 370 минут на одном двигателе соответственно.

Для сравнения, сертифицированный по ETOPS российский Ту-204 может продолжить полёт лишь в течение 120 минут.