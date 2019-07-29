Названы самые активные ночью российские города

На удивление, первое место заняла не Москва и не Санкт-Петербург — лидирующую позицию забрал Екатеринбург. Столица Урала опередила остальные города России по количеству ночных поездок на Uber. Вполне возможно, это связано с крупным музыкальным фестивалем Ural Music Night, который проходил 28 июня в городе. Хоть и считается, что Москва никогда не спит, это никак не помогло ей возглавить топ. Несмотря на большее количество населения и разнообразие ночных развлечений, столица расположилась лишь на втором месте рейтинга. Замкнула же тройку лидеров Пермь.

Интересно, что и северную столицу, которой досталось лишь пятое место, также опередил город, значительно уступающий в количестве жителей — четвертое место за собой закрепил Челябинск. Что интересно, в обоих уральских городах данного рейтинга ночные поездки оказались длиннее дневных почти на четверть. Реже всего сервисом после полуночи пользуются в Самаре, которая оказалась на последнем месте рейтинга.