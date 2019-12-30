Названы самые богатые Instagram-блогеры

По данным компании, с января 2019 года португальский спортсмен сумел заработать на своем Instagram-аккаунте, благодаря спонсорским постам, около 38,2 млн фунтов стерлингов. В среднем одна рекламная интеграция на странице футболиста оценивается в 780 тыс фунтов стерлингов.

На втором и третьем местах расположились аргентинский футболист Лионель Месси с 18,7 млн фунтов стерлингов и американская супермодель Кендалл Дженнер с 12,7 млн фунтов стерлингов соответственно. Также среди самых богатых звезд Instagram оказались футболисты Дэвид Бекхэм и Неймар, певица Селена Гомес, модель Кайли Дженнер и ее старшая сестра Хлои Кардашьян.