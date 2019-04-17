Названы самые читающие страны мира

Компания Picodi, специализирующаяся на купонах и скидках в российских магазинах поделилась интересной статистикой по поводу книг.
Самой щедрой на книжные траты страной оказалась Турция, а вот Россия находится на втором месте, на третьем — Испания, затем идут Таиланд, Румыния, Малайзия, Словакия, Бразилия, Швейцария и Венгрия.
Наибольший онлайн-интерес на книги в течение года отмечен в ноябре (14%). Это может быть связано с проведением осенних распродаж. Книги получили статус одного из самых продаваемых товаров в России в 2018 году.
Чаще всего россияне книги именно покупают (этот ответ выбрало 55% респондентов). Тем не менее есть и те, кто периодически ходит в библиотеки (17%) или берёт что-нибудь почитать у друзей (6%). 21% опрошенных не смогли похвастаться тем, что много читают или интересуются книгами. И всё же более 80% мужчин и женщин подтвердили, что за последний год купили хотя бы одну книгу.
Среди респондентов оказалось очень немного любителей аудиокниг. Наибольшим интересом всё ещё пользуются печатные книги, при этом у 45% опрошенных был опыт покупки книг в интернет-магазинах, а у 66% — в стационарных книжных.
Немалой популярностью пользуются и мобильные приложения по типу онлайн-библиотек с ежемесячной подпиской. За такой формат чтения высказалось 21% респондентов.
Чаще всего россияне покупают литературу из-за любви к чтению (66%), хотя есть и те, кто всё ещё считает, что книга — лучший подарок (13%). 11% указали, что книги им нужны для работы или учёбы, а 10% с помощью книжного шоппинга борются со стрессом.