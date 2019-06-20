Названы самые горячие точки мира

Специалисты Всемирной метеорологической организации подтвердили, что зафиксированные в 2016 году в Кувейте 53,9 градуса Цельсия занимают первое место по Азии и почётное третье место по всему миру за всю историю наблюдений.

В официальном аккаунте Twitter организации говорится: «ВМО подтвердила, что 53,9 градуса жары в Митрибахе (Кувейт) 21 июля 2016 года стали самым высоким показателем температуры, когда-либо зафиксированным в Азии, и третьем среди самых теплых температур, наблюдаемых на Земле. Кроме того, ученые подтвердили, что четвертую строчку в списке температурных рекордов занимает 53,7 градуса жары, которые наблюдали в Турбате (Пакистан) 28 мая 2017 года».

Теперь список мировых рекордов по температуре включают Долину смерти в Калифорнии на первом месте с показателями в 56,7 градуса Цельсия, зафиксированными 10 июля 1913 года, на втором месте находится Келибия в Тунисе с 55 градусами Цельсия июля 1931 года, а на третьем — Митрибах в Кувейте с 53,9 градусами 21 июля 2016 года, на четвёртом — Турбат в Пакистане с 53,7 градусами 28 мая 2017 года.