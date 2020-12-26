Названы самые громкие звуки на планете

Ну и рекордсменом по уровню шума является извержение вулкана Кракатау в 1883 году. К сожалению, учёные не зафиксировали величину его громкости. Но доподлинно известно, что ударная волна катаклизма четыре раза обогнула Землю, а его звук слышали на расстоянии тысяч километров. К слову, персонаж картины Мунка «Крик» находится как раз на фоне красного неба после извержения вулкана Кракатау.