Названы самые громкие звуки на планете
Самым «тихим» в свежем списке издания звуком оказалась полицейская сирена — её шум находится на уровне 130 дБ, что на 10 дБ выше болевого порога. Затем идёт рок концерт, который провела группа Kiss. Уровень его шума составлял 136 дБ, что является абсолютным рекордом для подобных мероприятий.
Далее по уровню громкости идёт запуск ракеты Сатурн-5. Уровень звуковых волн в этот момент был настолько огромный, что они зажигали траву в радиусе в милю. После этого события по уровню громкости идёт ядерный взрыв. В результате взрывов в Хиросиме и Нагасаки образовалась ударная волна мощностью 200 дБ. На преодоление 11 км у неё ушло всего полминуты.
Ну и рекордсменом по уровню шума является извержение вулкана Кракатау в 1883 году. К сожалению, учёные не зафиксировали величину его громкости. Но доподлинно известно, что ударная волна катаклизма четыре раза обогнула Землю, а его звук слышали на расстоянии тысяч километров. К слову, персонаж картины Мунка «Крик» находится как раз на фоне красного неба после извержения вулкана Кракатау.