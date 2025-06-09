Названы самые мощные неядерные взрывы в истории человечества

В список вошли как техногенные катастрофы, так и природные явления — от средневековых взрывов арсеналов до мощнейших извержений вулканов и ударов метеоритов.

Среди наиболее разрушительных — взрыв арсенала Вангончана в Пекине (1626 год), унесший до 20 тысяч жизней; извержение Кракатау (1883 год), звук которого был слышен за 3000 км; Тунгусский метеорит (1908 год), с мощностью более 15 мегатонн; и катастрофа в Техас-Сити (1947 год), где взорвался корабль с аммиачной селитрой.

Также упоминается крупнейший в истории искусственный неядерный взрыв — MOAB, сброшенный США в Афганистане в 2017 году, и взрыв в Бейруте (2020), вызванный халатным хранением более 2700 тонн селитры.

Лидером по мощности стал вулкан Хунга-Тонга (2022) — подводный взрыв, по оценкам, сопоставимый с ядерным взрывом «Царь-бомбы», но без радиации.