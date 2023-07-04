Названы самые необычные виды аллергии

Есть несколько редких аллергических реакций, которые могут возникать у людей и представлять опасность для их здоровья. Об этом сообщает врач-аллерголог Екатерина Портняга из клиники «СМ Клиника».

Некоторые люди могут испытывать зуд и появление высыпаний в виде волдырей при контакте с водой, причём состав воды не имеет значения, говорит врач. Ещё одной редкой реакцией является аллергия на вибрацию.

Длительные поездки на автомобиле, тряска на американских горках или даже простое вытирание полотенцем могут вызвать вибрационную крапивницу или аллергию на вибрацию. Кроме типичных симптомов, таких как крапивница, покраснение и отеки, некоторые люди могут испытывать головокружение, головные боли, нечёткое зрение, металлический привкус во рту, покраснение лица и даже отеки, предупреждает врач.

Одной из редких и опасных для жизни аллергических реакций является реакция на холод. Люди с такой аллергией могут испытывать внезапное падение артериального давления, особенно при воздействии низких температур. Появление крапивницы на теле при контакте с холодом является умеренной реакцией, добавляет аллерголог.