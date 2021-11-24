Названы самые опасные компьютерные вирусы на осень 2021 г.

9 сентября специалисты Avast обнаружили и заблокировали новую попытку атаки. В третьем квартале команда лаборатории угроз Avast отметила, что коэффициент риска атак программ-вымогателей увеличился более чем на 20% по сравнению с первым кварталом 2021 года.



Исследователи Avast обнаружили три новых версии троянов удаленного доступа, которые несут угрозу для обычных пользователей: FatalRAT с защитой от виртуальных машин, VBA RAT, который использует уязвимость Internet Explorer и Reverse RAT 2.0, в которую добавлены доступ веб-камеры и кража файлов.



RAT также можно использовать против людей, например, для кражи их учетных данных, для добавления их компьютеров в ботнет, для управления DDoS-атаками и, к сожалению, для киберпреследования, которое может нанести огромный вред конфиденциальности и комфорту человека. сказал Якуб Крустек, руководитель департамента по исследованию вредоносных программ Avast