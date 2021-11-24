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Названы самые опасные компьютерные вирусы на осень 2021 г.

Их определили специалисты лаборатории Avast
Компания Avast опубликовала отчет об угрозах за третий квартал 2021 года. По данным исследователей лаборатории угроз, вырос риск столкнуться с атаками программ-вымогателей и троянов удаленного доступа под. Они могут использоваться для шпионажа, кражи учетных данных, преследования и даже DDoS-атак.
Названы самые опасные компьютерные вирусы на осень 2021 г.

9 сентября специалисты Avast обнаружили и заблокировали новую попытку атаки. В третьем квартале команда лаборатории угроз Avast отметила, что коэффициент риска атак программ-вымогателей увеличился более чем на 20% по сравнению с первым кварталом 2021 года.

Исследователи Avast обнаружили три новых версии троянов удаленного доступа, которые несут угрозу для обычных пользователей: FatalRAT с защитой от виртуальных машин, VBA RAT, который использует уязвимость Internet Explorer и Reverse RAT 2.0, в которую добавлены доступ веб-камеры и кража файлов.

RAT также можно использовать против людей, например, для кражи их учетных данных, для добавления их компьютеров в ботнет, для управления DDoS-атаками и, к сожалению, для киберпреследования, которое может нанести огромный вред конфиденциальности и комфорту человека. сказал Якуб Крустек, руководитель департамента по исследованию вредоносных программ Avast

Источник: Avast
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