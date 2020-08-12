Названы самые полезные завтраки

Она также опровергла миф о том, что с утра необходимо ограничиться употреблением лишь одного компонента. ”С утра тарелка не должна быть наполнена только одним компонентом, например кашей, как это принято считать”, - поделилась специалист, отметив, что утром организму необходим источник энергии в виде углеводов, однако отсутствие белков может спровоцировать риски дефицита суточной нормы белка в течение дня.

В число полезных завтраков вошли блюда, богатые белками. В частности, омлет или сырники. Чехонина напомнила, что недостаточное употребление белков в течение дня может спровоцировать избыток жира и углеводов, что, к слову, влияет на возникновение лишнего веса.