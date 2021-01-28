Названы самые популярные беспроводные наушники в России в 2020 году

Вообще, за названный период выросли как денежные показатели продаж «свободных от проводов» наушников, так и штучные — на 42% и 45% соответственно, пишет Российская газета. При этом самой популярной моделью в сегменте оказались AirPods 2. Вместе с ними в пятёрку лидеров попали две модели Redmi AirDots, AirPods Pro и JBL T110BT.

Специалисты также отмечают, что за 2020 год спрос на TWS-наушники увеличился в 2,6 раза, при этом денег они принесли на 90% больше, чем в 2019 году. Разумеется, немалую роль в росте спроса на подобный тип беспроводных наушников сыграла их доступность и универсальность.