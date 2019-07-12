Названы самые популярные электронные услуги и сервисы

В 2019 году горожане чаще всего использовали пять онлайн-услуг и сервисов: электронный дневник школьника, поиск и оплату штрафов ГИБДД, прием показаний приборов учета воды, получение информации о посещении образовательных учреждений и питании, поиск такси. Что интересно, самым популярным онлайн-сервисом оказался онлайн-дневник школьника: его за первую половину этого года использовали более 133 млн раз, что на 40 млн раз больше, чем в первой половине прошлого года.

Напомним, что на портале mos.ru доступно более 330 услуг и сервисов. Среди них — сервисы образования и здравоохранения, онлайн-платежи, а также услуги для бизнеса. “Госуслуги Москвы” также доступны в виде приложения в App Store и Google Play.