Названы самые популярные и небезопасные пароли в 2022 году

Иронично, но самым популярным паролем оказалось слово «password» («пароль»). Наибольшее число пользователей использовало его в Австралии, Великобритании и Индии.

Второе место заняло сочетание цифр «123456». Оно, к слову, было на первом месте в предыдущие два года. Его полюбили жители Бразилии, Индонезии, Италии, Чили, Канады и ряда других стран.

На третьем же месте расположился чуть больший набор цифр — «123456789». Специалисты отметили, что очень часто пользователи ошибаются, считая, что чем больше цифр, тем надёжнее пароль. На деле это не так — взламывающему софту на обход такого пароля потребуется менее секунды.

Вот ещё несколько популярных паролей, от использования которых явно стоит отказаться: «guest», «qwerty», «12345678», «111111», «12345», «col123456» и «123123».