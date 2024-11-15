Названы самые популярные и небезопасные пароли в 2024 году

На первом месте традиционно оказался пароль «123456», который стабильно удерживает лидирующие позиции не первый год.

Также в топе находятся «123456789», «password» и «qwerty123». В списке присутствуют и более интересные варианты, такие как «iloveyou», «pokemon», «naruto», «samsung» и «minecraft», отражающие интересы пользователей.

Некоторые пытаются повысить надёжность пароля, используя популярные комбинации вроде «P@ssw0rd», но такие пароли всё равно взламываются за доли секунды.

Различия в предпочтениях по странам тоже интересны: британцы часто выбирают «liverpool», поляки — «agnieszka», а австралийцы — «boobies».

NordPass отметил, что для составления списка использовали базу данных объёмом 2.5 ТБ, в том числе данные из даркнета.