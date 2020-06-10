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Названы самые популярные игровые консоли в России в период самоизоляции
Первые места заняли приставки от Sony
Период самоизоляции в России подходит к своему логическому завершению и на фоне этого многие компании начинают формировать различные рейтинги. Вот и специалисты Яндекс.Маркета решили назвать самые популярные игровые консоли на территории нашей страны в период всеобщей изоляции.
Исследование, ставшее основой для создания рейтинга, проводилось на базе данных сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 8 июня 2019 года по 7 июня 2020 года. Специалисты Яндекс.Маркета отдельно отметили заметный рост спроса в начале апреля — в момент, когда было объявлено о начале режима самоизоляции. Первые три места рейтинга заняли консоли от Sony, а весь список выглядит следующим образом:
- Sony PlayStation 4 Pro
- Sony PlayStation 4 Slim 1 ТБ
- Sony PlayStation 4 Slim 500 ГБ
- Nintendo Switch
- Microsoft Xbox One S 1 ТБ
- Microsoft Xbox One X
- Microsoft Xbox One S 1 ТБ S All Digital
- Nintendo Switch Lite
- Sony PlayStation 4 1 ТБ
- Sony PlayStation Portable Slim & Lite (PSP-3000)
Напомним, что судя по имеющимся данным, уже завтра Sony проведет онлайн-мероприятие, на котором покажет игры для своей грядущей консоли PlayStation 5, а также может представить сам девайс.