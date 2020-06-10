Названы самые популярные игровые консоли в России в период самоизоляции

Исследование, ставшее основой для создания рейтинга, проводилось на базе данных сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 8 июня 2019 года по 7 июня 2020 года. Специалисты Яндекс.Маркета отдельно отметили заметный рост спроса в начале апреля — в момент, когда было объявлено о начале режима самоизоляции. Первые три места рейтинга заняли консоли от Sony, а весь список выглядит следующим образом:

Sony PlayStation 4 Pro Sony PlayStation 4 Slim 1 ТБ Sony PlayStation 4 Slim 500 ГБ Nintendo Switch Microsoft Xbox One S 1 ТБ Microsoft Xbox One X Microsoft Xbox One S 1 ТБ S All Digital Nintendo Switch Lite Sony PlayStation 4 1 ТБ Sony PlayStation Portable Slim & Lite (PSP-3000)

Напомним, что судя по имеющимся данным, уже завтра Sony проведет онлайн-мероприятие, на котором покажет игры для своей грядущей консоли PlayStation 5, а также может представить сам девайс.