Названы самые популярные ИИ среди пользователей в 2023 году

Согласно исследованию, проведенному Writerbuddy.ai, самыми популярными из них стали ChatGPT, Character.ai, Quillbot, Midjourney, Hugging Face и Bard.

В общей сложности 50 лучших инструментов искусственного интеллекта привлекли 24 млрд посещений, при этом ChatGPT занимает первое место с 14.6 млрд использований.

ChatGPT выделяется своей способностью выполнять множество задач, от планирования личного расписания до написания резюме.

Другие популярные инструменты, такие как Bard и Quillbot от Google, также обладают аналогичными возможностями, но пока не достигли такой же популярности, как детище OpenAI.

Стоит отметить, что ИИ уже продемонстрировало свое влияние на творчество. Например, профессор из Университета Цинхуа с помощью искусственного интеллекта написал полноценный роман о метавселенной.

Нейросеть сгенерировала роман за три часа, включая иллюстрации, и была удостоена национальной премии в области научной фантастики.