Названы самые популярные категории товаров в онлайне

Аналитики CloudPayments провели исследование онлайн-продаж весной и начале лета 2023 года и сравнили их с прошлым годом. Оказалось, что самым популярным товаром стали железнодорожные билеты. Оборот вырос на 133%, а количество сделок увеличилось на 267%. Это связано с закрытием авиасообщений и увеличившимся спросом на путешествия по России. Однако средний чек снизился на 36%.

Одежда и аксессуары заняли второе место по популярности. Оборот вырос на 105%, а количество транзакций увеличилось на 90%. Средний чек также увеличился на 8%.

По-прежнему популярны покупки авиабилетов. Оборот авиакомпаний вырос на 89%, хотя количество сделок уменьшилось на 20%. Это связано с ростом среднего чека на 137%.

Часы и ювелирные изделия тоже находятся в тренде. Оборот в этом сегменте вырос на 86%, количество сделок — на 83%. Россияне считают такие покупки инвестицией.

Лекарства также в приоритете у покупателей. Оборот аптек вырос на 55%, количество сделок — на 43%. Средний чек увеличился на 9%. Это связано с сезонными болезнями и аллергиями.

Автозапчасти и книги покупают реже. Оборот снизился на 34% и 69% соответственно. Это связано с отсутствием зарубежных брендов на рынке и логистическими проблемами.

Также растёт спрос на обувь и общественное питание. Оборот обувных магазинов вырос на 55%, а количество сделок — на 40%. Средний чек также увеличился. Оборот общественного питания вырос на 21%, количество сделок — на 31%. Однако размер среднего чека немного снизился.

Путешествия и бронирование отелей остаются популярными летом. Востребованы также услуги туроператоров. В то же время спрос на автомойки снизился.

В целом, онлайн-покупки весна и начале лета 2023 года показали интересные тенденции. Железнодорожные билеты стали лидером продаж, возроснув на 133% по сравнению с прошлым годом. Одежда и аксессуары также пользуются большой популярностью, увеличившись на 105%. В то же время, авиабилеты и ювелирные изделия показали рост в онлайн-обороте.

Лекарства и общественное питание также занимают значимое место в покупках россиян. При этом покупки автозапчастей и книг стали менее популярными, что может быть связано с отсутствием зарубежных брендов на рынке и другими сложностями.

В первый месяц лета 2023 года, россияне проявили больший интерес к покупкам обуви и услугам туристических компаний. Однако спрос на автомойки немного снизился.

Таким образом, онлайн-покупки продолжают развиваться, отражая меняющиеся предпочтения потребителей и общие тенденции рынка.