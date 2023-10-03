Названы самые популярные онлайн-сервисы среди россиян

Согласно опросу, россияне предпочитают использовать родные онлайн-сервисы чаще, чем зарубежные. Самыми популярными среди пользователей являются Яндекс (63,6%), ВКонтакте (56,4%), Telegram (51,4%) и YouTube (50,6%). В то время как Twitter (X) посещается всего 9,2% респондентами ежедневно.

По данным исследования, YouTube остаётся предпочтительным выбором для просмотра видеороликов в России. Rutube имеет лишь 9,3% ежедневных пользователей, и ещё 8,7% посещают эту платформу несколько раз в неделю. Более 65% опрошенных не являются активными пользователями Rutube.

Также исследование оценило доверие россиян к различным интернет-ресурсам. Респондентам предложили выбрать до пяти площадок, которым они больше всего доверяют. Наиболее надёжными считаются Telegram (39,5%), ВКонтакте (37,3%) и Яндекс (37,1%), в то время как доверие к Twitter (X) составляет всего 3,2%.

Это исследование, проведённое среди 7000 респондентов старше 18 лет, подчёркивает предпочтение россиян к отечественным онлайн-платформам и подчёркивает популярность YouTube в сфере видеохостинга, несмотря на присутствие Rutube.