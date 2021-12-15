Названы самые популярные песни 80-х и 90-х

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Названы самые популярные песни 80-х и 90-хЕсть как отечественные исполнители, так и зарубежные
Чем ближе конец года, тем больше в сети появляется различных подведений итогов и подборок. Исключением не стала и Spotify.
Музыкальный сервис опубликовал свежий материал, в котором назвал самые популярные среди россиян песни прошлых десятилетий. Речь идёт о таких периодах как 1970-е, 1980-е, 1990-е и 2000-е.
Так, например, из музыки 70-х россияне чаще всего слушали I Was Made For Lovin группы KISS, Bohemian Rhapsody и Don't Stop Me Now от Queen, Back in Black, Highway to Hell и Thunderstruck выпущенные AC/DC.
В 80-х наибольшей популярностью пользовались композиции «Кино», «Наутилус Помпилиус», вновь Queen и т.д. Из 90-х россиян чаще всего привлекали песни «Короля и Шута», Nirvana, «Мумий Тролля» и «Сплин».
Источник: РИА Новости