Названы самые популярные поисковые запросы россиян перед поездкой куда-либо

Почти все люди в России, примерно 91%, ищут информацию о новом месте в интернете перед поездкой. Основной способ — это прямой поиск по названию места, который используют 53% опрошенных. Эти данные получены из опроса, проведённого компаниями Авиасейлс и Дзен.

Почти половина респондентов, а именно 42%, использует для поиска информации о новом месте сайты или приложения с авиабилетами. Также многие из них упоминают о каналах о путешествиях на YouTube (39%), в Telegram (25%), и в социальных сетях блогеров (23%), а также каналах в Дзене (12%).

Те, кто не смотрел тревел-контент перед поездкой, чаще оказывались недовольны своим путешествием. Их доля составила на 16% больше. Они чаще сталкивались с высокими ценами и отсутствием развлечений, а также оказывались не готовы к неожиданностям, таким как погода. Путешественники, которые изучали видео, фотографии и статьи перед поездкой, также часто оказывались разочарованы расхождением между представлением о месте и его реальностью.