Названы самые популярные производители гаджетов в России в 2021 году

Оказалось, что в топ-10 самых популярных брендов среди россиян попали Apple, Samsung, LG, Redmi, HP, Bosch, Xiaomi, Asus, Haier и Lenovo. При этом специалисты отметили «домоцентричность», комфорт и персонализацию как три главных тренда в потребительской электронике.

Что интересно, несмотря на слухи и домыслы, самый активный рост в очередной раз показал рынок смартфонов. Также подобным могут похвастаться товары домашнего потребления, развлечения и девайсы, необходимые для «удалённого» образа жизни. Последнее эксперты связывают с продолжающейся пандемией COVID-19.

Переводя вышеописанное в цифры, аналитики получили более 25% роста продаж смартфонов (в деньгах), достигнув порядка 720 млрд рублей. При этом наиболее высокую динамику показали смартфоны от 50 тыс рублей – в штуках их продажи выросли примерно на 70%.